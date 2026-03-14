4月の始業日から3日目までは「黄金の三日間」と呼ばれ、学級経営の成否が決まる大切な時期とされている。初日に教師がどう動くか。それが極めて重要なのは言を俟たない。複数の「教育困難校」で学校改革を成し遂げ、3000人の中学生に教えた実績をもつ長谷川氏はどのようにしているのだろう。この記事では、長谷川氏の記録をもとに、ある年の4月初日の様子を再現してみよう。「新年度」「新学期」を強く意識せざるを得ない今だから