突然ですが、「学割」の正式名称知っていますか？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「学生割引」でした！学割とは「学生割引」を省略した言葉です。学生であることを条件に、通常よりも安い料金で商品やサービスを利用できる制度を指します。学生は一般的に収入が少ないことが多いため、学割は学生の負担を軽減し、利用しやすくすることを目的として設けられています。学割はさまざまな分野で利用されており、代表的なも