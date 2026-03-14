遺されても気づかない口座、宝石、会員権棺の中を覗くと、静かに横たわる連れ合いが穏やかな顔を見せる。臨終から怒濤の数日間が過ぎ、ようやく見送りも一段落を迎えた。ここからいよいよ「死後の手続き」が始まる―そんなイメージを抱いているなら、いざというときに「出遅れる」のは確実だ。配偶者が亡くなってから手続きや相続で必要になる書類は、実はパートナーが元気なころから準備できるものばかり。自分が先立った後、残さ