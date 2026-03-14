累計30万人以上が訪れた、人気イベント”元祖いちごビュッフェ”のパイオニア「ホテルニューオータニ大阪」。2026年は”恋するいちご”をテーマに、いちごが恋に落ちた”運命のパートナー”を月替わりでおとどけ。第3弾は“ジュエリー”をテーマに、煌びやかな宝石のようにキラキラと輝く、いちごスイーツが盛りだくさんな。春めくビュッフェを紹介します。 スーパー