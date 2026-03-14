14日で攻撃開始から2週間となります。アメリカのヘグセス国防長官は13日、イランの新しい最高指導者モジタバ・ハメネイ師について、攻撃で外形的に傷を負っているようだと明らかにしました。アメリカ ヘグセス国防長官「いわゆる新しい最高指導者が負傷し、おそらく容姿が損なわれていることが分かっている」モジタバ師は12日に初めて声明を発表しましたが、ヘグセス氏は、「声明には音声も映像もなかった」と指摘し、「彼はおびえ