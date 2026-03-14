アメリカ・FRBのパウエル議長に対する刑事捜査をめぐり、首都ワシントンの連邦地裁は捜査に関連する召喚状が無効だとの判断を下しました。アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長は1月、FRB本部の改修工事を巡って虚偽の証言をした疑いを指摘され、司法省から大陪審への召喚状を受け取ったことを明らかにしています。FRBは、この召喚状について、パウエル氏に利下げを迫り、辞任に追い込むための不当な政治圧力だとして