広島の投手指名練習が１３日、マツダスタジアムで行われ、高太一投手（２４）と森翔平投手（２８）が開幕ローテ入りへ強い決意を示した。高は１４日の阪神戦、森は１５日の同戦（ともにマツダ）での先発が予定されている。開幕ローテ争いは最終盤に突入。左腕２人にとっては生き残りを懸けた阪神戦登板となる。いつもと変わらない優しい表情でも、言葉には熱がこもっていた。１４日・阪神戦への先発について問われた高は「エン