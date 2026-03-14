5月20日の筑後川水系のアユ漁解禁を前に、日田漁協（手島勝馬組合長）による稚アユの放流が始まった。2回目となった11日は、大山川や高瀬川、三隈川など5河川の約30カ所に約37万匹を放った。解禁日までに計約100万匹の放流を予定しており、釣り客を迎える。稚アユは国東市などから取り寄せ、漁協の中間育成種苗センター（日田市大山町）で約3カ月育てた。体長8〜10センチで、解禁日までには18〜20センチほどに成長するという。