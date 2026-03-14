大分県日田市求町の「求来里（くくり）喜平の里」で、約30本の河津桜が見頃を迎えた。菜の花も咲き、ピンクと黄色が鮮やかに競い合っている。求来里喜平の里には、明治初期の農民一揆を指導し、処刑されたとされる求来里喜平を供養する観音像が立っている。観音像は1992年、喜平の子孫と足立栄子さん（90）が建立。河津桜は約30年前に植えた。長年、足立さんが桜の世話をしてきたが、現在療養中。息子の忠雄さん（70）が引き