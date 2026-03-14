「ベルランゴ」「リフター」と兄弟関係の「プロエースシティ」トヨタの商用バンといえば、不動の人気を誇る「ハイエース」がメジャーですが、欧州では異なるモデルが販売されています。それが「プロエースシティ」です。日本では販売されていないバンシリーズではあるものの、扱いやすいミディアムサイズとなっており、国内でも需要がありそうなパッケージングを持ちます。「プロエース」シリーズは、ハイエースと同様のポジ