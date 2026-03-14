5月で水俣病公式確認から70年を迎える今年、胎児性水俣病患者たちが、熊本県出身の演歌歌手石川さゆりさんを水俣市に招き、現地で3度目となるコンサートの実現に動き出した。11日に市の交流施設「もやい館」で実行委員会の初会合を開き、11月21日に市文化会館での開催を目指すことを確認した。石川さんを招いた最初のコンサートから48年。胎児性患者も70歳前後となり、亡くなった人や寝たきりになった人もいる。実行委員長に就