長崎県大村市は13日、市発注工事の予定価格の設計段階でミスがあり、既に実施した一般競争入札を取り消すと発表した。ミスがあったのは今月6日の市道側溝敷設工事の入札。参加18社のうち16社が最低制限価格未満で失格となり、市が設計書を再確認したところ、本来含まれない残土処理費が入っており、予定価格が高くなっていた。市は事業者に説明し、4月以降に再度実施する。