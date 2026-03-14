米イスラエルのイラン攻撃を巡り、長崎県内の被爆者4団体が13日に長崎市内で会見を開いて抗議文を発表した。今回の攻撃を「いかなる理由があっても正当化できない暴挙」と指摘し、即時停戦を訴えた。会見に臨んだのは、長崎原爆被災者協議会（長崎被災協）▽県平和運動センター被爆者連絡協議会（被爆連）▽長崎原爆遺族会▽県被爆者手帳友の会。抗議文は核を保有する国々の各大使館に送付する。日本政府にも送り、米イスラエ