12日午後6時50分ごろ、時津港（長崎県時津町）から長崎空港（大村市）まで大村湾を航行中の定期船がエンジンの不具合で航行不能になり、佐世保海上保安部の巡視艇が救助した。乗客乗員12人にけがはなかった。佐世保海保によると、船は出港から約30分後、空港そばの桟橋まで約2キロの地点で動けなくなったという。乗客からの118番で巡視艇が駆け付け、乗客11人を午後9時過ぎに時津港へ搬送。乗員が残る船は別の巡視艇がえい航