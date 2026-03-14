愛知県碧南市で、生で食べられる「へきなんサラダたまねぎ」の収穫が始まりました。「へきなんサラダたまねぎ」は、瑞々しく、水にさらさなくても生で食べられるほど辛みが少ないのが特徴です。生産者の辻さん：「雨が少ない年でちょっと心配したんですけど、この辺は灌水施設もしっかりしていて、雨が降らなくても水はかけれるので、今のところは思ったような心配はしていないです」今年は水不足が心配されましたが、例年どお