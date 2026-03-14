長崎市の女神大橋で昨年9月、停止中の乗用車にトレーラーが追突し、トレーラーの運転手が海に投げ出されて死亡した事故で長崎県警が近く、自動車運転処罰法違反の疑いで、双方を長崎地検に書類送検することが分かった。事故は昨年9月13日午前3時ごろ、橋を渡る道路上で発生した。トレーラーは反対車線の欄干を突き破って止まったが、運転手は橋から約65メートル下の海に転落した。捜査関係者によると、乗用車の男性は運転席に