長崎県佐々町発注の公共工事の入札を巡り、官製談合防止法違反（入札妨害）などの疑いで当時の町長＝有罪の一審判決が確定＝らが逮捕された事件から今月8日で1年を迎えた。町は昨年9月、（1）町長は入札に関与しない（2）事業者が応札した後に「最低制限価格」を決定する−の2点を柱とする入札制度に改めた。新たな不正を防ぎ、町政への信頼を回復できるか。現状と課題を追った。最低制限価格を下回れば失格となるが、他社より