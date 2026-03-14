熊本市などに予定される長射程ミサイルの配備に関し、防衛省の制服組トップ内倉浩昭統合幕僚長は13日の記者会見で、地元の不安について「ご指摘のようなことよりも、（敵の射程圏外から対処可能な）スタンド・オフ能力により、一層抑止力・対処力を高める。その効果の方が大だ」と語った。住民の懸念より防衛力を優先すると取れる発言で、反発が広がるのは必至だ。