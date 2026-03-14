介護事業所などを運営する合同会社MUKU（佐賀県唐津市）は20日午後1時から、設立10周年を記念する講演会を同市の浜玉市民センターで開く。「自分らしく生きる」をテーマに、「車椅子インフルエンサー」として自身の日常を発信する中嶋涼子さんや介護事業所「生き活き家」（徳島県）の金岡重則代表ら4人が介護や福祉の在り方を考える。MUKUは市内で訪問看護や通所、短期入所といった複合的な介護サービスを展開。施設には駄菓子