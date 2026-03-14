佐賀県後期高齢者医療広域連合は12日、2市2町の計42人について医療費の窓口負担割合などの判定を誤っていたと発表した。各市町の担当者が入力した情報にミスがあったという。影響額は調査中。同連合によると、誤判定があったのは2024年8月〜25年7月の間で、内訳は嬉野市18人、鹿島市17人、吉野ケ里町4人、太良町3人。昨年12月、鹿島市の担当者から「システム入力に誤りがあった」と報告を受け、診療報酬の時効である過去5年分