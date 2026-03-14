福岡県直方市の大塚進弘市長は13日の臨時記者会見で、平成筑豊鉄道（福智町）の将来像を検討する法定協議会が示した3案について、線路跡に専用道を整備するバス高速輸送システム（BRT）転換案の支持を表明した。これで沿線9市町村の意向が全て出そろった。