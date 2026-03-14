アフガニスタンで人道支援を続ける福岡市の非政府組織（NGO）「ペシャワール会」を支えてきた地方組織が、23年の歴史に幕を下ろした。春日市など旧筑紫郡5市を中心に会員を集めた「筑紫ペシャワール会」（川辺達之輔会長）。最盛期に約800人いた会員が減り、高齢化も重なって1月末に解散した。現地代表だった故中村哲医師の遺志を胸に、今後は個々がペシャワール会を支える。