敬徳高校3年の古賀禅一さん（18）＝佐賀県伊万里市松島町＝が、2月に韓国であった「国際ジュニアスキー技術選手権大会」の高校男子の部で総合7位に入賞した。降雪地以外の出身者としては関係者も驚く好成績で、古賀さんは「思い通りに行かない滑りもあったが、開き直ることで好成績につながった」と振り返った。古賀さんは、佐賀市にあった天山スキー場で働いていた元スノーボード選手の父健一さん（57）の影響で、5歳からスキ