ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が13日、東京都内のソフトバンク本社で開催された激励会に選手らと出席し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の近藤健介外野手（32）に激励のメールを送ったことを明かした。小久保監督は冒頭であいさつ。東京での1次リーグは3試合に出場して12打数無安打と不振だった近藤に「やってやれ、健介」と復調を期待する一文を送ると「やったります」と逆襲を強く誓う返信があっ