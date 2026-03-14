高い経済成長率を追う時期は終わった。中国は経済成長モデルを見直し、持続可能な発展を目指すべきだ。中国の国会に当たる全国人民代表大会（全人代）が開かれ、国内総生産（GDP）の成長率目標を4・5〜5・0％に設定した。2023〜25年の「5・0％前後」から引き下げ、1990年代半ば以降で最も低い水準となった。経済の厳しい現実を踏まえた判断であろう。李強首相の政府活動報告に「供給過多と需要不足の矛盾が際立ち、不動産