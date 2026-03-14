開幕投手の有力候補に挙がる武内（北九州市出身）が“予行演習”で結果を出した。ロッテとのオープン戦（ZOZOマリン）に先発して4回を3安打無失点。2週間後の開幕戦と同じ相手、球場での好投に「多少のばらつきはあったが、無失点で終えられて良かった」と口にした。最速150キロをマークした直球を軸に、テンポのいい投球を披露。初回と二回は先頭打者に安打を許したが、後続をきっちり断った。「今が100％でも良くないので、