サッカー男子の高校年代チームが戦う「サニックス杯国際ユース大会2026」（西日本新聞社など後援）は13日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで予選リーグの第3日があり、飯塚高（福岡）、大津高（熊本）、福岡U−18（18歳以下）、札幌U−18の4チームが14日の1〜4位トーナメントに進んだ。最終日の15日に優勝決定戦などがある。【予選リーグ】福岡U−182−1帝京長岡高（新潟）、ソウル市選抜（韓国）2−0日章学園高（宮崎