近藤（ソフトバンク）が決勝トーナメントでの打棒復活を誓った。1次リーグは3試合に出場して12打数無安打。ベネズエラとの準々決勝を前に「状態はあまり良くないが、まだ時間はある。状態と体調をしっかり整えて臨みたい」と話した。12日の打撃練習は他の選手が15球で終える中で24スイング。1次リーグの途中からより多く振って、不振脱出の糸口を探している。この日の柵越えは1本ながら、フェンス直撃や逆方向への強い当たりも