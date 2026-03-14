チーム本隊とは別便で現地に入った松本裕（ソフトバンク）が12日の全体練習に参加した。通常通りの調整を行って「シンプルに体調不良だった。もう普通。全然大丈夫」と説明。9日から体調を崩して発熱もあったが、出発前のインフルエンザと新型コロナウイルスの検査はともに陰性。「大事を取って別で移動した」と話した。