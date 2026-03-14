開幕ローテ入りが確実な松本晴が14日のDeNAとのオープン戦（横浜）に先発する。90球をめどに投げる予定で、13日は福岡での投手練習で調整。下半身の使い方を修正したという左腕は「キャッチボールは感覚が良かった。試合でどうなるかを見たい」と手応えを強調した。倉野投手チーフコーチは「調子が悪くても試合をつくれるか。先発として必要な部分を観察したい」と話した。