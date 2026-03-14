◇ワールドベースボールクラシック準々決勝ドミニカ共和国ー韓国（現地時間13日、マイアミ）MLBのスターが名を連ねるドミニカ共和国代表。その中でも人気を博すタティスJr.選手は「楽しみながら野球をすること」を信条としています。それはドミニカ共和国代表のメンバーにも浸透していて、侍ジャパンとは少し違った練習風景が見られました。ユニホームを着崩したまま練習したり、音楽に合わせて踊りながら練習したり、笑顔が絶