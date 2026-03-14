ワールドベースボールクラシック（WBC）で日本代表・侍ジャパンは準々決勝に進出。2大会連続出場となった伊藤大海投手が前回優勝後に陥った苦しみ、日本ハム・新庄剛志監督の異例の行動による復活を語りました。伊藤投手はWBC初選出となった前回の2023年大会、イタリアとの準々決勝ラウンドでは大谷翔平選手の後を受け、2アウト1塁3塁のピンチの場面で登板。ショートフライに打ち取り、慣れないリリーフを無失点で切り抜けました。