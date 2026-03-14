【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の観客動員数が1次リーグ終了時点で137万4232人となり、史上最多だった前回を既に上回った。13日、米大リーグ機構が公式X（旧ツイッター）で発表した。前回は1次リーグと決勝トーナメントを合わせ、130万6414人だった。東京ドームで行われ、日本が4戦全勝で1位通過した1次リーグC組の動員数は36万5272人で、前回の36万1976人を更新した。大会は13日にマイアミとヒュ