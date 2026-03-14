1月4日、日曜日の昼下がり。東京・渋谷の円山町を、肉付きのいいの中年男性が自転車に乗って徘徊していた。男は中元（なかもと）健介（50）。NHK報道局スポーツ情報番組部のチーフディレクターだ。雲一つない晴天の下、ホテルが立ち並ぶ一帯でディレクターはいったい何をしていたのか……。【写真を見る】スマホにはわいせつ動画と画像が…逮捕された中元容疑者「“事前調査”です」と、警視庁詰め記者。「3月5日、渋谷署