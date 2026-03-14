NY原油先物4 月限（WTI）（終値） 1バレル＝98.71（+2.98） ニューヨーク原油は大幅続伸。イラン攻撃により中東産原油の供給ひっ迫懸念が強まってることで、米国が１か月の暫定措置として海上輸送中のロシア産原油の購入を認めることを明らかにしたことで、いったんは売られる展開となったが、輸送中のものに限定していることで供給増加は限られるとの見方で、その後は再びホルムズ海峡封鎖の供給障害懸念の方に焦