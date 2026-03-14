Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ西野奨太（２１）が、２試合ぶりスタメン舞台で３戦ぶり勝利をつかみ取る。札幌は１４日、アウェーで磐田と対戦する。開幕から４試合連続でフル出場していた西野だが、前節７日のＪ３松本戦は左太もも裏に張りが出たため、ベンチ入りするも出場はなし。患部の不安が消え、本職のセンターバックで先発復帰が確実な磐田戦へ「最終ラインからチームをしっかりまとめていきたい」。キャプテンマークを