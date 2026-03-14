角界最大の部屋を率いる元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方（34）が「弟子に暴力を振るった」と自ら申告し、日本相撲協会が調査に乗り出している。謹慎の身となった彼の現在はというと……。＊＊＊【実際の写真】ボーボーのヒゲ姿で「ガン飛ばし」元照ノ富士、現在の姿眉間にしわを寄せて大阪市内の公園の出口に向かって歩いている大男。ジャージにサンダル履きで無精ひげは伸び放題。眉間にしわを寄せてにらみを利かせる姿は