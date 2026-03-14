©ABCテレビ 近鉄藤井寺駅の近くに佇む水色の外観が爽やかなシュークリーム専門店「シューアラクレーム カプリ 藤井寺店」。28歳のオーナーパティシエ、角島瑞希さんが切り盛りする人気店です。昨年は、「大阪・関西万博」に出店し、たこ焼きのような見た目のシューアイスがSNSで話題になりました。 ©ABCテレビ 店内には、およそ10種類のカラフルなシュークリー