「有力馬次走報」（１３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ＵＡＥダービー・Ｇ２（２８日・ＵＡＥメイダン、ダート１９００メートル）への出走を予定しているパイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村）は英国のジェームズ・ドイルとコンビを組む。また、同レースに選出されていたロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂）が辞退する