ブラジルのボルソナロ前大統領（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】ブラジルのボルソナロ前大統領（70）が13日、体調不良を訴え、収監先の首都ブラジリアの刑務所から近くの病院に搬送されて入院した。地元メディアによると、肺炎を患い重症という。高熱や悪寒、吐き気などの症状があり、集中治療室（ICU）で治療を受けている。担当医師によると、少なくとも数日は入院する見込み。前大統領はクーデター計画などの罪で禁錮2