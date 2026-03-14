ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が１３日、今年の１月１日〜３月８日に行われた世界の主要レースを対象としたワールドベストレースホースランキングを発表した。センテナリースプリントＣ＆クイーンズシルバージュビリーＣを制し、香港記録の１８連勝を飾ったカーインライジング（騸５歳・香港）が１２８ポンドでランキングトップ。２位はスチュワーズＣと香港ゴールドＣを連勝して香港３冠に王手をかけたロマンチック