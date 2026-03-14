グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が13日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで『THE 1st MINI ALBUM EUPHORIA 発売記念 FAN SHOWCASE IN JAPAN』を開催。初の来日イベントとなった。【写真】ショーケースを満喫するALD1ALLYZの期待が高まる中、ALPHA DRIVE ONEは満開の笑顔で登場。「ドキドキしています」と緊張した面持ちを見せつつ、それ