「あの事故があった日から私たち家族の楽しい思い出はすべて消え、苦しみや悲しみに変わっていきました」 【画像をみる】満面の笑みを見せる美果さん 今月（3月）7日、岡山市北区のノートルダム清心女子大学で学生たちに交通事故で家族を失った苦しい経験を語ったのは神戸市垂水区の角谷武美さん（65）です。角谷さんの長女・美果（よしか）さんは当時28歳だった2017年10月12日に神戸市垂水区で起きた交通事故で命を奪われ