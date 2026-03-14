テレワークの普及で増えた「在宅勤務」。通勤時間がなくなったはずなのに、昼食は適当にレトルトやカップ麺で済ませていないだろうか？ 「忙しいから」は言い訳にすぎない。実は、仕事の合間に“ちょっとした自炊”を挟むことは、仕事のパフォーマンスまで高めてくれる。佐々木俊尚氏の新刊『人生を救う 名もなき料理』から、在宅ワーカー必見の「料理と生産性」の関係を紐解く。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）在宅ワークで気