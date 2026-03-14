近年、親と仲良しで反抗期を経験しないまま育つ若者が急増しているという。こうした事実からZ世代は気骨のない大人しい世代とも言われるが、30年前のデータと比較すると、変わったのは若者ではなくむしろ親世代という衝撃の事実が浮かび上がる。Z世代の子を持つ家族の実像に迫る。※本稿は博報堂のシンクタンク、博報堂生活総合研究所『Z家族 データが示す「若者と親」の近すぎる関係』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。