エールディヴィジ 25/26の第27節 ズウォレとフローニンゲンの試合が、3月14日04:00にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。 ズウォレはコーエン・コストンス（MF）、ショラ・ショレティレ（MF）、タイス・オースティング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ユネス・タハ（MF）、トラビス・ハӦ