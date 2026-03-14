東京ドームでWBC韓国代表の応援団を務めた美女チアリーダー、チャ・ヨンヒョンの近況投稿が話題だ。【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディチャ・ヨンヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「東京ドームに来てくださった韓国のファンの皆さんと、韓国でも熱心に応援してくださったファンの皆さんの応援は本当にかっこよかったです」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。チャ・ヨンヒョンは最近