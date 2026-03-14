愛されていただけに、現在の苦境に心を痛める古巣の関係者がいても不思議ではない。古橋亨梧は昨年１月、セルティックを飛び出してレンヌに移籍。５大リーグに挑戦し、ステップアップを目指した。だが、フランスでは出場機会を得られず。半年でチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに再移籍したが、ここでもやはり結果を残せていないのは周知のとおりだ。専門サイト『67 HAIL HAIL』は３月12日、「セルティ