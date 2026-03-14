M!LKが、4月25日に日本テレビで放送される『全力チャンプ』の番組公式応援団に就任した。 ■番組コンセプトは「主役は全国民！すべての人に大会を」 『全力チャンプ』は、「主役は全国民！すべての人に大会を」をコンセプトに、普段スポットライトの当たらない「隠れた才能の持ち主」や「未来のスター」を輝かせるステージとして、かつてないオリジナルの大会を開催。大会を通して、出場者たちの熱い想いやワザを描