【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 3月14日は、ネット記事やSNSでたびたびヒット商品が話題になるなど今、注目の「無印良品」を深掘りする。 ■“無印良品＝シンプルで定番”はもう古い！ 進化する無印良品の魅力とは？ 日本だけでなく世界28の国と地域にも展開し、計1,400以上の店舗